SOS Empreendedor recebe André Menezes, fundador e CEO do Imperium Group

O

empresário André Menezes, fundador e CEO do Imperium Group,

tem como missão formar empresários e transformar negócios, gerando crescimento sustentável com liberdade empresarial. O Imperium

será o convidado do SOS Empreendedor desta terça-feira, 27, a partir das 20h, no YouTube da. Sua empresa é um ecossistema queé dedicado ao desenvolvimento empresarial e registrou em 2022 um faturamento de mais de R$ 25 milhões. Menezes é graduado em marketing pela Universidade Paulista e cursou MBA Executivo em gestão de pessoas pela FGV. Possui formação em programação neurolinguística pela American Board of NLP (EUA) e participou de programas de formação no exterior, entre eles a imersão UPW (Unleash The Power Within), com Anthony Robbins. Além disso, foi palestrante na “Missão Vale do Silício”, na Califórnia. Nas Universidades de Stanford e Buckley, nos Estados Unidos , André aprendeu ainda mais sobre mentorias empresariais e atuou como mentor e jurado do Programa Select USA, promovido pelo governo americano em Washington.