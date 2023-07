SOS Empreendedor recebe nesta terça-feira o empresário Bruno Nardon, fundador da G4 Educação, da Rappi e da Kanui

Programa vai ao ar toda terça-feira, a partir das 20h, no YouTube da Jovem Pan News

Divulgação Bruno Nardon fala sobre sua experiência como empreendedor no programa desta terça-feira



O convidado do SOS Empreendedor desta terça-feira, 18, é o empresário Bruno Nardon, cofundador e mentor do G4 Educação. Empreendedor nato, ele iniciou sua trajetória em 2011, quando ajudou a fundar Kanui e teve papel fundamental no crescimento da empresa até sua venda para a Dafiti, em 2015, onde exerceu o cargo de vice-presidente. Posteriormente, Bruno lançou as emblemáticas Rappi, em 2017, e Norte, dois nos depois. O executivo é formado em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em engenharia pela École Centrale de Nantes, na França, agregando ao seu repertório o conhecimento sobre a cultura de outro país. O programa começa às 20h e será exibido no YouTube da Jovem Pan News.

Sobre o SOS Empreendedor

Com elenco de peso, composto pelo especialista em linguagem comportamental e vendas Ricardo Ventura e pelo jovem apresentador e entusiasta do empreendedorismo Eric Surita, a atração promete auxiliar a audiência a enfrentar os desafios e dificuldades no mundo dos negócios. Com um formato inovador, o SOS Empreendedor vai receber toda semana um convidado especial, que pode ser um empreendedor de sucesso, um empresário renomado ou um especialista em determinada área, como vendas, marketing, RH, gestão, financeiro entre outras, com o objetivo de oferecer soluções e insights valiosos para os problemas apresentados pelos telespectadores.

Para participar do programa e ter a chance de ter seus problemas de negócio discutidos pelos especialistas e convidados, basta se inscrever acessando a página do programa no site da Jovem Pan AQUI. Os selecionados terão a oportunidade de ter suas dúvidas respondidas e receber orientações valiosas ao vivo. O SOS Empreendedor promete ser um programa imperdível para todos aqueles que buscam aprimorar suas habilidades empreendedoras e superar os desafios do mercado atual.