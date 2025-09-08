Tarcísio vence Lula em São Paulo, aponta pesquisa

Em um cenário onde o governador não dispute a reeleição, Geraldo Alckmin assumiria a liderança na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes

Uma nova pesquisa do instituto AtlasIntel aponta o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como líder nas intenções de voto para as eleições de 2026, tanto em um cenário de reeleição para o governo estadual quanto em uma possível disputa pela Presidência da República.

Disputa pelo Governo de São Paulo

A pesquisa avaliou dois cenários principais para o primeiro turno da eleição ao governo de São Paulo, ambos com Tarcísio na liderança com uma margem confortável.

Cenário 1: Tarcísio contra Guilherme Boulos

Nesta simulação, Tarcísio de Freitas lidera com mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 47,3%

Guilherme Boulos (PSOL): 22,6%

(PSOL): 22,6% Márcio França (PSB): 18,2%

(PSB): 18,2% Felipe D’Ávila (Novo): 1,8%

Paulo Serra (PSDB): 0,6%

Brancos/Nulos/Indecisos: 3,0%

Cenário 2: Tarcísio contra Geraldo Alckmin

Quando o adversário é o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, Tarcísio amplia sua vantagem.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48,6%

Geraldo Alckmin (PSB): 34,2%

(PSB): 34,2% Erika Hilton (PSOL): 8,3%

Felipe D’Ávila (Novo): 1,6%

Paulo Serra (PSDB): 0,2%

Brancos/Nulos/Indecisos: 5,1%

A reportagem destaca que, em um cenário onde Tarcísio não dispute a reeleição, Geraldo Alckmin assumiria a liderança contra outros possíveis candidatos da base aliada do atual governador.

Disputa pela Presidência da República

A AtlasIntel também projetou um cenário para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, no qual Tarcísio de Freitas aparece numericamente à frente do atual presidente Lula (PT).

Tarcísio Freitas (Republicanos): 38%

Lula (PT): 34%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Ratinho Jr (PSD): 4%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%

Eduardo Leite (PSD): 3%

(PSD): 3% Romeu Zema (Novo): 3%

(Novo): 3% Brancos/Nulos/Indecisos: 6%

Os dados indicam a consolidação de Tarcísio de Freitas como uma força política relevante no cenário nacional, com potencial tanto para se manter no comando de São Paulo quanto para alçar uma candidatura ao Palácio do Planalto.