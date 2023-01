Jovem empreendedora desenvolve tecnologia para substituir dispositivos de LED

Margareth Korchega apresenta iluminação alternativa com recursos orgânicos no segundo episódio de Unicorn Hunters

Divulgação/Jovem Pan News Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores



“Os LEDs estão à nossa volta, seja nas telas dos celulares, TVs, computadores, outdoors e letreiros. No entanto, a lâmpada de LED é atualmente fabricada com elementos raros, escassos, pesados e tóxicos que afetam nossa visão e, quando descartados, contaminam nosso solo e nossa água”. Esse foi o começo da apresentação de Margareth Korchega, CEO da Margik, no reality show Unicorn Hunters, da Jovem Pan News. De início, a jovem empreendedora expõe os malefícios e as problemáticas que envolvem a tecnologia presente na maioria dos dispositivos e lares de todo o mundo. Após muito estudo e testes, Korchega propõe uma alternativa: LEDs sustentáveis, rentáveis e orgânicos.

Além da preocupação com o meio ambiente, já que a inovação pode substituir os modelos convencionais, que produzem mais de dois milhões de toneladas de gás carbônico por ano, a estética foi pensada para ampliar as formas de utilização, sendo possível aplicar em rótulos de garrafas e até em cartões de visita. A previsão da inventora é alcançar uma receita de US$15 bilhões até 2025. E conquistar o status de unicórnio até o ano de 2028. Para alcançar o objetivo, a jovem encontrou no programa Unicorn Hunters a forma de conseguir o que precisa para elevar o nível da empresa e entrar no mercado global. “Margik significa mudança com amor. Se vocês querem iluminar o mundo e fazer a mudança, por favor, venham”, pediu Margareth aos investidores no Círculo do Dinheiro.

No veredito, apenas dois investidores negaram apoio à jovem. No entanto, com a convicção dos demais especialistas, a CEO da SheWorks, Silvina Moschini, e o produtor cinematográfico Jason Felts voltaram na decisão. Isso fez com que Margareth Korchega, além de captar os US$ 3 milhões que precisava para investir, conseguisse consultoria, assessoria e apoio dos caçadores de unicórnios, além do prêmio de 10 milhões de Unicoins, a criptomoeda do programa.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 17h30, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI na página especial da atração no portal da Jovem Pan.