Jovem desenvolve aparelho portátil para detecção precoce do câncer de mama

Proposta de negócio foi apresentada no primeiro episódio de Unicorn Hunters, exibido com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News

Divulgação/Jovem Pan News Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores



O câncer de mama é o tipo de tumor que mais acomete mulheres em todo o mundo. Entretanto, há 90% de chance de cura quando detectado precocemente e associado a um bom tratamento. Infelizmente, essa não é a realidade de 1 bilhão de mulheres. Pensando nisso, o jovem empresário Mihir Shah criou a UE LifeSciences, para desenvolver soluções inovadoras de oncologia. O engenheiro foi o participante do primeiro episódio do reality show Unicorn Hunters, da Jovem Pan News, no qual um grupo de especialistas e investidores experientes tentam encontrar unicórnios, termo usado nos negócios para falar de uma empresa startup privada valorizada em mais de US$ 1 bilhão. O destaque da apresentação foi para o dispositivo portátil que se conecta a um aplicativo de celular, em que profissionais podem visualizar e documentar pequenos nódulos. “Tudo sem qualquer dor ou radiação e em poucos minutos”, disse Shah.

O aparelho é comprovado clinicamente, e já é comercializado em vários mercados pelo mundo, com mais de 750 itens vendidos e 1,5 milhão de digitalizações. “A sensibilidade chega a 86%, com especificidade de até 94%. Cada um é vendido por US$ 5.000, mas há a versão ‘Self,’ que poderá ser comercializada por US$ 200”, enfatizou o empreendedor. A desenvoltura e surpresas durante a apresentação animaram os hábeis investidores do Círculo do Dinheiro, que alegaram até mesmo estarem ouvindo “o Elon Musk da medicina”. Para ajudar a executar o plano de negócios e atingir a meta de fazer a detecção precoce de 1 milhão de mulheres, Mihir Shah, pediu US$ 20 milhões aos especialistas. Por unanimidade, todos aceitaram investir e apoiar os projetos do jovem empreendedor, que também garantiu apoio de marketing e de engenheiros para compor o time de projetos.

Por dentro do reality show

