Unicorn Hunters #11: O futuro da saúde e bem-estar em uma cápsula

Reprodução/Jovem Pan News O CEO da CVAC Systems, Allen Ruszkowski, apresenta aos caçadores de unicórnios um dispositivo de saúde e bem-estar capaz de atender as necessidades de quem não pode se exercitar e até potencializar resultados de esportistas de alto rendimento



“Todos sabemos que a atividade física pode ajudar a nos tornar saudáveis, mas o problema é que muitas pessoas não conseguem se exercitar. Podem estar acima do peso ou ter doenças crônicas que as impedem de obter os benefícios da fisioterapia. Por isso, desenvolvemos uma tecnologia e patenteamos um dispositivo que pode beneficiar a todos.” Assim foi iniciada a apresentação de Allen Ruszkowski, fundador e CEO da CVAC Systems, ao Círculo do Dinheiro de Unicorn Hunters. A tecnologia é uma câmara de vácuo de ar que faz com que o paciente se sinta como estivesse em grande altitude. O sistema desce várias vezes durante a sessão, que pode durar de 20 a 40 minutos. O dispositivo ativa muitas das mesmas vias moleculares do exercício vigoroso. Para as pessoas claustrofóbicas, o design foi elaborado considerando a fobia. Por isso, o interior conta com um botão, que pode ser acionado a qualquer momento.

O fundador baseia o marketing na experiência do paciente. Não à toa, apresentou dois testemunhos: primeiro o do campeão de UFC Tito Ortiz, que afirmou ter sentido alívio nas dores e recuperação acelerada dos músculos. Outro relato foi de uma mulher diagnostica com artrite reumatoide. “Eu tinha pouco mais de 30 anos, e os médicos queriam que eu passasse por quimioterapia de baixa dosagem. Eu não conseguia sequer vestir minha filha, mas, após usar o CVAC, a inflamação começou a dissipar e eu pude ser mãe novamente.”

Segundo Allen, o público-alvo de início foi o mercado de atletas de alto nível, academias e centros de treinamento, passando também a atender clínicas de bem-estar e spas. “Atualmente estamos conversando com entidades maiores, como universidades, hospitais e centros de bem-estar corporativos, que consideram comprar centenas e milhares de sistema CVAC por vez. Uma entidade que está em negociação cogita adquirir mais de 20 mil sistemas, ou seja, uma venda de US$ 2 bilhões. Por isso, nós queremos captar entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões para nos prepararmos para esse aumento na demanda”, sinalizou.

Tanto financeira quanto tecnologicamente, os hábeis investidores ficaram interessados no plano de negócio de Allen. Um único aspecto causou incômodo: o nome do produto. O empreendedor Lance Bass, que possui foco no marketing, questionou sobre a possibilidade de mudar para se tornar mais atrativo e, consequentemente, vender mais. No veredito, três dos sete caçadores de unicórnios (Silvina Moschini, Rosie Rios e Lance Bass) quiseram mais detalhes sobre o produto, além de testes antes de apoiar a empresa. Já Moe Vela, Alex Kanonykhin, Scott Livingston e Steve Wozniak decidiram investir na CVAC System. “Se exercitar e se sentir bem são as coisas mais importantes do mundo”, concluiu Wozniak, cofundador da Apple

