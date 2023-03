Unicorn Hunters #09 – Jovem desenvolve software para reduzir número de mortes por doenças evitáveis

No programa Unicorn Hunters, o empresário Nikhil Sehgal apresenta tecnologia como forma de mudar o desequilíbrio mundial de saúde

As doenças cardiovasculares lideram o número de óbitos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Portanto, não é difícil conhecer alguém que tenha falecido por acidente vascular cerebral (AVC), doença vascular periférica e infarto. Pensando em como algumas dessas mortes podem ser evitadas, apenas acompanhando informações dos sinais vitais e procurando ajuda médica a tempo, que o empresário londrino, Nikhil Sehgal, de 30 anos, desenvolveu uma tecnologia com objetivo de mudar o desequilíbrio mundial de saúde com um smartphone, e trazer um unicórnio de tecnologia médica em potencial para o mercado.

A proposta da Vastmindz é ser acessível e funcionar em qualquer dispositivo com câmera embutida, para que a inteligência artificial monitore o indivíduo. “Mudanças sutis na absorção de luz pela pele de um indivíduo reflete sua condição fisiológica, ou seja, podemos extrair a pulsação, repouso, frequência respiratória e níveis de estresse em segundos sem sequer tocá-los”, explicou Sehgal. A apresentação da tecnologia que pode auxiliar médicos e pessoas no combate às mortes por doenças evitáveis ocorreu no programa Unicorn Hunters, reality televisivo que democratiza investimentos, podendo partir dos especialistas no Círculo do Dinheiro, ou dos telespectadores. No entanto, além de uma excelente proposta com objetivo social, é importante que a startup tenha potencial de faturar bilhões de dólares por ano.

Para Nikhil Sehgal, essa foi a oportunidade para conseguir US$ 10 milhões de dólares para investir na equipe de engenharia, integrar novos clientes agressivamente e acelerar novas linhas de produtos, incluindo o setor de saúde e bem-estar de pets, monitorando a frequência respiratória do animal enquanto dorme. O olhar visionário do jovem conquistou os experientes investidores do programa que o apoiaram por unanimidade. Além de facilitar o acesso e baratear custos – cada verificação de sinais vitais, custa em média US$ 0,30 – a ideia propõe angariar um vasto mercado de seguradoras de saúde que podem, através do software, economizar fortunas com tratamentos, internações e cirurgias, apenas com o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares.

