Vermelho, verde, amarelo: imóveis e criptomoedas em diferentes países

Investir em imóveis pagando com criptomoedas já é possível em dezenas de países, mas nem todos oferecem a mesma quantidade de opções ou têm regulações igualmente “amigáveis”. O recente estudo sobre Crypto Real Estate em nível mundial, apresentado pelo Forex Suggest, forneceu informações relevantes para analisar o panorama atual do mercado imobiliário global e sua abertura ao ecossistema de criptomoedas. Apresentamos a seguir os países de maior destaque considerando a disponibilidade de imóveis para compra em criptomoedas, assim como os preços e barreiras regulatórias em cada um deles.

⛔ Vermelho: Um freio para a liberdade “cripto”?

Esta categoria é liderada pela Croácia, com apenas 8 unidades disponíveis e um preço médio de 94 BTC. É possível citar também os Estados Unidos, que embora possua um número considerável de imóveis disponíveis no mercado imobiliário cripto (80 no total), é restritivo para os compradores devido ao seu alto valor, que ultrapassa US$ 2,5 milhões, com um valor médio de 112 BTC. Por outro lado, comprar uma propriedade no Reino Unido usando criptomoedas pode parecer uma opção viável, já que o país ocupa o oitavo lugar da lista, com 66 propriedades disponíveis para venda nesta modalidade. Entretanto, o Reino Unido também ocupa o sétimo lugar na lista das propriedades mais caras e é considerado um dos mercados mais restritos devido à enorme quantidade de regulamentações existentes para compra e venda com criptomoedas, o que termina sendo menos atrativo para os compradores.

🟡 Amarelo: O equilíbrio entre exclusividade e oportunidade

Os Emirados Árabes Unidos se destacam por possuir um grande número de propriedades (128 no total) aptas à venda em criptomoedas em um dos destinos mais exclusivos do mundo. Surpreendentemente, a região não está entre as mais caras, com preço médio em torno de US$ 2 milhões, em contraste com a média de mais de US$ 5 milhões em países como o Canadá. Além disso, os Emirados Árabes são conhecidos por sua flexibilidade na realização desse tipo de transação, o que o torna uma opção equilibrada para quem busca alternativas superiores, mas não inacessíveis.

✅ Verde: de Portugal ao México

Pode-se destacar nesta categoria o país com a terceira maior quantidade de imóveis disponíveis para compra em criptomoedas, Portugal, com 130 unidades. É também o sexto país na lista das opções mais baratas do mundo, com uma média de 783.300 dólares ou 34,50 BTC por imóvel. Isso, somado ao charme de suas praias, torna-o uma possibilidade mais do que tentadora para investidores imobiliários. Outro “país verde” que se destaca é o México, com 89 propriedades à venda em criptomoedas e um preço médio de US$ 541.400 ou 23,54 BTC.

Cada vez mais empresas estão oferecendo seus imóveis para venda aceitando criptomoedas como forma de pagamento, e isso demonstra a tendência mundial do mercado imobiliário que aponta para a liquidez financeira. Nesse cenário, surgem alternativas como o Unicoin 140, voltado para quem possui imóveis com retornos moderados ou decrescentes e necessita da liquidez e das oportunidades oferecidas pelo ecossistema de criptomoedas.