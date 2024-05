7 dicas para evitar estrias na gravidez

As estrias são causadas na gestação devido ao estiramento excessivo da pele em um curto período de tempo; confira alguns fatores que podem influenciar seu aparecimento e saiba como minimizar o risco

Freepik A hidratação da pele é importante desde o início da gravidez e é fundamental no último trimestre



As estrias são causadas na gestação devido ao estiramento excessivo da pele em um curto período de tempo. No início, aparecem como linhas finas de cor avermelhada em áreas onde existe maior tensão devido à distensão da pele. As áreas mais comumente afetadas são a região abdominal, glúteos, flancos, coxas e mamas. Outro fator importante para o surgimento das estrias são as mudanças hormonais desencadeadas pela gravidez que podem deixar as fibras de colágeno da pele mais suscetíveis a se romperem. Alguns fatores podem influenciar no aparecimento de estrias na gestação, como por exemplo:

– Predisposição genética;

– Aumento rápido e excessivo de peso;

– Idade (as mulheres mais jovens têm mais predisposição ao surgimento de estrias, pois sua pele é menos flácida);

– Falta de cuidados com a pele.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para minimizar o risco do aparecimento de estrias, algumas práticas podem ser adotadas:

1. Hidratação da pele: A hidratação da pele é importante desde o início da gravidez sendo fundamental no último trimestre. Prefira o uso de cremes a base de óleo e não somente óleo puro. Pode hidratar principalmente nas regiões com mais distensão duas vezes ao dia. Algumas boas opções são os cremes à base de amêndoas, semente de uva e rosa mosqueta.

2. Alimentação Balanceada: Uma dieta equilibrada e nutritiva com alimentos ricos em vitamina C, E, zinco e silício é fundamental, pois auxiliam na produção de colágeno que proporciona elasticidade à pele. Consultar um especialista em nutrição é útil para monitorar o peso de maneira saudável.

3. Controle de Peso: Ganhar peso de forma gradual e controlada durante a gravidez pode ajudar a prevenir estrias. O ganho de peso abrupto aumenta o risco de estiramento excessivo da pele e por tanto do aparecimento de estrias.

4. Prática regular de exercícios físicos: Realizar exercícios físicos leves, como caminhadas e yoga, ajuda a controlar o ganho de peso e melhora a circulação sanguínea.

5. Não utilizar roupas apertadas: Usar roupas confortáveis e que ofereçam suporte adequado, como sutiãs e faixas abdominais próprias para gestantes, pode ajudar a reduzir a pressão sobre a pele. Roupas muito justas podem atrapalhar a circulação sanguínea e desencadear a formação de estrias, por isso, o ideal é sempre optar por peças mais confortáveis e que não prendam o corpo.

6. Não tomar banhos quentes: Os banhos quentes podem ressecar a pele, reduzindo sua elasticidade. Optar por banhos mornos e usar sabonetes hidratantes que não agridam a barreira da pele.

7. Massagens: Massagens suaves nas áreas propensas a estrias podem estimular a circulação e melhorar a elasticidade da pele e podem ser utilizados cremes hidratantes durante as massagens para potencializar os benefícios.

8. BÔNUS! Consultar um dermatologista: Para o acompanhamento das estrias e orientações mais específicas a respeito de seu tratamento, é recomendada a consulta com o médico dermatologista. Durante a consulta, o profissional poderá avaliar o tipo de estria, indicar o melhor tratamento e orientar quais procedimentos estéticos podem ser realizados e quais devem ser evitados durante a gravidez.

*Por Dra. Ohalis Fernandez – CRM SP 109.754 – RQE 27.577

Médica Dermatologista