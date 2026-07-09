A balança perdeu o protagonismo: por que a composição corporal está mudando o tratamento da obesidade

Preservar músculos, reduzir gordura visceral e melhorar a capacidade funcional passaram a ser objetivos tão importantes quanto a perda de peso no tratamento da obesidade, segundo as novas tendências da endocrinologia

Durante décadas, uma única pergunta norteou o tratamento da obesidade: quantos quilos o paciente perdeu? A resposta parecia suficiente. Quanto maior a redução do peso na balança, maior o sucesso do tratamento. Hoje, porém, a ciência mostra que essa pergunta, embora continue importante, é insuficiente para traduzir tudo o que representa um tratamento bem-sucedido.

Os grandes congressos internacionais de 2026, entre eles o American Diabetes Association (ADA) e o Congresso Europeu de Obesidade (EASO), reforçaram uma tendência clara: estamos entrando em uma nova era da endocrinologia, em que a composição corporal ganha protagonismo.

Mais do que perder peso

Dois pacientes podem perder exatamente 15 quilos e alcançar resultados completamente diferentes. Um pode eliminar predominantemente gordura visceral, preservar sua musculatura e reduzir significativamente seu risco cardiovascular. O outro pode perder uma quantidade importante de massa muscular, tornando-se mais frágil e com pior desempenho funcional.

O peso corporal é apenas um número. A composição corporal conta uma história muito mais completa.

Esse novo entendimento também muda a forma como enxergamos o músculo. Hoje sabemos que ele é um verdadeiro órgão endócrino e metabólico, participando da regulação da glicose, da sensibilidade à insulina, do metabolismo ósseo e da manutenção da autonomia durante o envelhecimento.

Não por acaso, estudos mostram que a força muscular está entre os melhores preditores de incapacidade, hospitalização e mortalidade, especialmente em pessoas mais velhas.

O que os novos medicamentos ensinaram

Os agonistas dos receptores de GLP-1 e GIP transformaram profundamente a endocrinologia. Além de promoverem perdas de peso expressivas, esses medicamentos demonstraram benefícios cardiovasculares, renais, hepáticos e melhora da qualidade de vida.

Mas uma das discussões mais relevantes atualmente é como preservar a massa muscular durante o emagrecimento.

Sabemos que parte da redução de massa magra é esperada durante a perda de peso. Ainda assim, cresce o interesse por estratégias capazes de preservar ou até melhorar a qualidade muscular ao longo do tratamento.

Por isso, a combinação entre medicamentos, atividade física, especialmente exercícios de força, ingestão adequada de proteínas e acompanhamento multiprofissional torna-se cada vez mais importante.

O futuro será medido de outra forma

A endocrinologia caminha para incorporar ferramentas capazes de medir aquilo que realmente importa: quantidade e distribuição da gordura corporal, massa muscular, força e desempenho funcional. Exames como a absorciometria por dupla emissão de raios X (DEXA), a bioimpedância multifrequencial e testes de força tendem a ocupar um espaço crescente na prática clínica.

Outro conceito que ganha relevância é o da gordura ectópica, aquela que se acumula no fígado, no pâncreas, ao redor do coração e infiltrando os músculos. Esses depósitos estão diretamente relacionados à resistência à insulina, à inflamação crônica e ao aumento do risco cardiometabólico.

Por isso, reduzir a gordura visceral e a gordura ectópica pode ser tão importante quanto diminuir o peso na balança. A obesidade é uma doença crônica e o tratamento não termina quando uma meta de peso é alcançada. O objetivo passa a ser preservar a saúde metabólica, reduzir complicações e manter a capacidade funcional ao longo da vida.

Talvez estejamos testemunhando uma das maiores mudanças conceituais da endocrinologia nas últimas décadas. A pergunta deixa de ser apenas quanto peso o paciente perdeu e passa a incluir outras questões igualmente relevantes: quanto de músculo foi preservado, quanto de gordura foi reduzida e o quanto sua saúde e sua qualidade de vida melhoraram.

Porque o verdadeiro objetivo da medicina nunca foi apenas fazer as pessoas pesarem menos. Sempre foi ajudá-las a viver mais e, principalmente, a viver melhor.

Dra. Isis Toledo – CRM-SC 22334 | RQE 17867

Médica endocrinologista e metabologista