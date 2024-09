Anvisa atualiza normativa para vacinas contra Covid-19 e combater variantes

Medida tem como objetivo evitar possíveis variantes do SARS-CoV-2

Felipe Rau/Estadão Conteúdo



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pela vigilância sanitária no Brasil, anunciou a aprovação de uma nova instrução normativa que visa atualizar a formulação das vacinas contra a covid-19. Essa medida tem como objetivo principal conter a disseminação de novas variantes do vírus SARS-CoV-2. A diretora Meiruze Sousa Freitas enfatizou a importância de respostas regulatórias rápidas e da necessidade de revisões periódicas nas vacinas.

A nova proposta estabelece diretrizes específicas para a atualização das vacinas no país, garantindo que estejam em conformidade com as recomendações internacionais e com as mudanças no cenário epidemiológico. O monitoramento constante da covid-19 revela que a doença não apresenta um padrão sazonal fixo, mas sim oscila em ondas que dependem do comportamento da população.

Diante desse contexto, a atualização das vacinas se torna essencial para assegurar que a população tenha acesso a imunizações eficazes. A Anvisa reconhece que a dinâmica da pandemia exige um acompanhamento contínuo e a adaptação das vacinas às novas realidades que surgem com o tempo. Essa abordagem proativa é fundamental para enfrentar os desafios impostos pelas variantes do coronavírus.

