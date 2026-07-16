Anvisa manda recolher lotes de água mineral após detectar bactéria

De acordo com a agência de saúde, medida atinge os lotes 13 e 14 do produto sem gás em lata de 350 ml

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás Mamba Water após identificar a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, a mesma encontrada em um lote da água Crystal. A medida também suspende a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16), por meio da Resolução-RE nº 2.783, de 15 de julho de 2026. Segundo a Anvisa, o recolhimento é voluntário e foi comunicado pela fabricante HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. após análises de controle de qualidade de rotina detectarem a bactéria nos produtos.

Os lotes afetados são da Mamba Water Água Mineral Sem Gás em lata de 350 ml. De acordo com a Anvisa, o lote 13 foi fabricado em 3 de abril deste ano, com validade até 3 de abril de 2027, enquanto o lote 14 foi produzido em 4 de abril, com validade até 4 de abril de 2027.

De acordo com a agência, a detecção da Pseudomonas aeruginosa ocorreu durante análises de controle de qualidade realizadas pela própria empresa. Com isso, a Anvisa determinou o recolhimento voluntário dos lotes e proibiu sua comercialização, distribuição e uso. A resolução cita que a fabricante infringiu normas sanitárias previstas na legislação vigente.

No início deste mês, a Anvisa também determinou o recolhimento de um lote da água mineral Crystal após análises laboratoriais confirmarem a presença da mesma bactéria. Na ocasião, a agência informou que a contaminação estava restrita ao lote afetado e orientou os consumidores a não consumirem o produto.

Em nota, a Mamba Water informou que “não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores em nossos canais de atendimento, nem de impacto em outros produtos da marca”.

“Por isso, orientamos que consumidores que possuam unidades desses lotes não consumam o produto e entrem em contato para solicitar o respectivo reembolso”, diz a empresa.