Anvisa suspende importação de colírios da marca Excelvision, da França

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) alertou descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta sexta-feira (17) a importação de todos os medicamentos da empresa Excelvision, que fabrica colírios e géis oftálmicos para diversas marcas globais. “As medidas preventivas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e buscam evitar a entrada dos produtos no país”, escreveu a Anvisa em nota.

Além disso, a Agência informou que também vetou a importação do colírio Zonidra, fabricado pela Excelvision, mesmo nunca tendo sido vendido no Brasil, apesar de possuir registro.

Já em relação aos colírios Hyabak e Thealiz Duo, estão suspensos todos os lotes produzidos na fábrica da Excelvision a partir do último dia 5 de junho.”A orientação aos consumidores é que não façam uso dos produtos, verifiquem a rotulagem para checar o local de fabricação e entrem em contato com a empresa”, alertou a Agência.

A medida foi tomada após inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) na empresa, que constatou o descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. Por conta disso, o órgão emitiu alerta sanitário internacional.