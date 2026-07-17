JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h00
Saúde

Anvisa suspende importação de colírios da marca Excelvision, da França

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) alertou descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos

Jovem Pan

Fachada do prédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do prédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta sexta-feira (17) a importação de todos os medicamentos da empresa Excelvision, que fabrica colírios e géis oftálmicos para diversas marcas globais. “As medidas preventivas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e buscam evitar a entrada dos produtos no país”, escreveu a Anvisa em nota.

Além disso, a Agência informou que também vetou a importação do colírio Zonidra, fabricado pela Excelvision, mesmo nunca tendo sido vendido no Brasil, apesar de possuir registro.

Já em relação aos colírios Hyabak e Thealiz Duo, estão suspensos todos os lotes produzidos na fábrica da Excelvision a partir do último dia 5 de junho.”A orientação aos consumidores é que não façam uso dos produtos, verifiquem a rotulagem para checar o local de fabricação e entrem em contato com a empresa”, alertou a Agência.

A medida foi tomada após inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM) na empresa, que constatou o descumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos. Por conta disso, o órgão emitiu alerta sanitário internacional.

Assuntos