Anvisa suspende venda de xaropes que contenham clobutinol por risco ao coração

Componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro

Marcelo Camargo/Agência Brasil Fachada da Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão imediata da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol. O componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro.

A decisão fundamenta-se em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância do órgão, que identificou um aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que utilizam a substância. Segundo a agência, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo fármaco.

Na decisão, publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU), a Anvisa explica que a decisão veio após considerar as “múltiplas notificações de eventos adversos graves associadas ao uso de medicamentos manipulados à base de polidocanol fabricados pela Victalab Farmácia de Manipulação Ltda.”

Segundo o órgão, houve ” recorrência, gravidade das lesões relatadas e indícios de desvio de qualidade em produtos de uso injetável, bem como a necessidade de aprofundamento da apuração dos fatos pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.”