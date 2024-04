Apenas 2 dos 96 distritos da cidade de São Paulo estão livres da epidemia de dengue

Maior índice foi registrado na Vila Jaguara, na zona oeste; capital paulista já registrou 50 mortes em decorrência da doença

jcomp/Freepik apenas dois distritos não estão vivenciando uma epidemia de dengue, dos 96 da cidade de São Paulo



Segundo novo boletim epidemiológico de arboviroses divulgado na segunda-feira (22), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), apenas dois distritos não estão vivenciando uma epidemia de dengue, dos 96 da cidade de São Paulo. A epidemia é definida pela ocorrência de uma taxa de incidência superior a 300 casos da doença por 100 mil habitantes. Jardim Paulista e Moema estão com alta incidência, sendo de 252,6 e 258,4 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. As outras 94 macrorregiões, chamadas de distritos administrativos estão vivenciando uma grande epidemia. Vila Jaguara, zona oeste, com 9.651,1 casos a cada 100 mil pessoas. Ainda conforme os dados, os 207.459 casos de dengue na capital, o que representa 25,57% do total do Estado, que contabilizou 814.456 diagnósticos da doença até o momento. A capital paulista também já registrou 50 mortes em decorrência do vírus, sendo que outros 194 estão em investigação.

*Com informações do Estadão Conteúdo