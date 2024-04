Bebê de 1 ano morre após medicação na veia em UPA de São Paulo

Enfermeira está sob investigação; a Secretaria Municipal da Saúde emitiu uma nota lamentando a morte da bebê

Reprodução/Internet/Hospital Santa Marcelina Mãe da criança prestou depoimento na última segunda-feira



Uma tragédia ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 26 de Agosto, localizada em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Um bebê de apenas 1 ano faleceu logo após receber uma medicação na veia, levantando suspeitas e levando a Polícia Civil a abrir um inquérito para investigar o caso. A mãe da criança prestou depoimento na última segunda-feira (22), no 65º DP (Artur Alvim), onde o caso está sendo investigado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma enfermeira está sob investigação, e a polícia está realizando diligências para esclarecer os fatos. Exames necroscópicos e toxicológicos foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) como parte das investigações. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) emitiu uma nota lamentando a morte da bebê e expressando solidariedade à família enlutada. O órgão informou que o caso foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito para esclarecimentos e que uma investigação interna rigorosa foi iniciada para avaliar o atendimento prestado pela UPA 26 de Agosto. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, mas a investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da criança. A comunidade local está consternada com a tragédia e aguarda por respostas sobre o ocorrido.

