BNDES e Umane destinam R$ 20 milhões para projetos de saúde no Norte e Nordeste

A iniciativa tem como objetivo beneficiar mais de 1,4 mil cidades das duas regiões

NILTON FUKUDA/ESTADÃO CONTEÚDO Programa ficou conhecido por contratar médicos cubanos para atuar no Brasil



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a associação civil Umane anunciaram uma parceria para destinar até R$ 20 milhões para projetos de atenção primária em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios do Norte e Nordeste com baixa oferta de médicos. A iniciativa tem como objetivo beneficiar mais de 1,4 mil cidades das duas regiões. Os projetos serão selecionados por meio de um edital e devem apresentar soluções baseadas nos fundamentos das redes de atenção à saúde, com capacidade de impactar processos de atenção primária. Serão considerados critérios como o uso de dados, novas tecnologias, saúde digital e inovação. Os proponentes elegíveis para solicitar apoio financeiro devem ser órgãos ou instituições prestadoras de serviços de saúde do SUS, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, sediadas no país, com finalidade institucional compatível com os objetivos da iniciativa. As propostas já podem ser enviadas por meio do site da iniciativa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atenção primária em saúde (APS) é a principal porta de entrada do SUS e tem como objetivo promover atendimento preventivo de doenças e solução de casos médicos de baixa gravidade. A chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDES, Carla Reis, ressaltou a importância da parceria entre o capital público e privado para fortalecer a saúde pública, beneficiando principalmente os usuários do SUS. O apoio do BNDES será realizado por meio de um investimento de matchfunding, ou seja, a cada real doado por outras instituições, o banco aportará outro real. Neste edital, o BNDES aportará R$ 10 milhões, duplicando o valor doado pela Umane. A gestão dos recursos, captação e seleção de projetos ficará a cargo do Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS).