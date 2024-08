Broncopneumonia: saiba o que é a doença que matou Silvio Santos

Inflamação afeta as estruturas pulmonares responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue

Silvio Santos morreu neste sábado (17) de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Broncopneumonia é uma inflamação que afeta as estruturas internas do pulmão, como bronquíolos, brônquios, alvéolos e, em alguns casos, a pleura. Ou seja, trata-se de um subtipo da infecção, se estabelece uma inflamação nos alvéolos, estruturas pulmonares responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue. Silvio Santos tinha sido internado em julho com H1N1 um subtipo do influenzavírus A e a causa mais comum de gripe em seres humanos. Por diferentes mutações, esse subtipo deu origem às mais diversas cepas, entre elas algumas mais virulentas, como a que provocou a epidemia de gripe espanhola em 1918. O H1N1 costuma estar por trás da maioria das internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no País. Os principais sintomas da influenza A são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, vômito, fadiga, rouquidão, entre outros. Ele voltou ao hospital no dia 1º de agosto para realizar um exame e não saiu mais. Ele morreu às 4h50 de hoje. A informação foi confirmada nas redes sociais do SBT e depois em nota pelo hospital.

