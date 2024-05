Brasil registra mais de 2.000 mortos por dengue e chega a mais de 4 milhões de casos prováveis

Dados representam um salto de mais de um milhão de casos em relação ao dia 10 de abril

O Brasil registrou 2.073 óbitos por dengue em 2024 e cerca de três mil caso seguem em investigação. Os dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (30) mostram que existem 4.127.571 casos prováveis da doença, um salto de mais de um milhão de casos em relação ao dia 10 de abril, quando os registros totalizavam 3 milhões. Os dados são do Painel de Arboviroses, do Ministério da Saúde. Assim como no ano passado, a faixa etária mais atingida pela dengue é a de 20 a 29 anos. Já a faixa etária menos afetada é a de crianças menores de 1 ano, seguida das pessoas com 80 anos ou mais e por crianças de 1 a 4 anos, consecutivamente.

Os Estados com maior incidência da doença são Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. No sentido oposto, Roraima é o menos atingido, com um coeficiente de 43,9 casos por 100 mil habitantes, seguido por Ceará e Sergipe. Contudo, Distrito Federal e mais 13 estados apresentam tendência de queda no número de casos. São eles: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerias, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul, tem tendência de estabilidade.