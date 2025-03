Brasil registra mais de 500 mil casos de dengue em 2025

Até o momento, 235 mortes foram confirmadas e 491 óbitos estão sendo investigados; a situação é mais crítica na região Sudeste do país, que têm mais de 70% dos casos reportados

WikiImages/Pixabay Casos de dengue no Brasil diminuem, mas os números continuam elevados



O Ministério da Saúde registrou 502.317 casos prováveis de dengue no Brasil entre janeiro e março de 2025. Até o momento, 235 mortes foram confirmadas e 491 óbitos estão sendo investigados. De acordo com a pasta “a queda demonstra a efetividade das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, e reforça a necessidade de esforços contínuos para manter a tendência de redução”.

Apesar do número ainda ser preocupante, ele representa uma queda de quase 70% comparado ao ano passado, quando o país registrou 1,6 milhão de casos e 1.356 óbitos, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Os dados revelam que 55% dos casos ocorreram entre mulheres e 45% entre homens. Atualmente, os mais jovens estão no topo do ranking dos afetados pela doença, visto que 94.505 de casos prováveis foram registrados entre pessoas de 20 e 29 anos.

Região Sudeste lidera ranking de casos de dengue

Atualmente, a situação é mais crítica na região Sudeste do Brasil, que registra mais de 70% dos casos nacionais. O Estado de São Paulo é o mais afetado, totalizando 291.423 infectados. Minas Gerais ocupa o segundo lugar, com 57.348 casos, seguido pelo Paraná, que registrou 31.786, e Goiás, com 27.081 casos confirmados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório