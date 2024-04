Brasil ultrapassa 1.600 mortes por dengue em 2024

Mulheres são as mais afetadas pela doença, representando 55% dos casos prováveis, enquanto os homens correspondem a 44%

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pacientes com sintomas de dengue chegam ao Hospital de Campanha montado pela Força Aérea Brasileira (FAB), no bairro da Ceilândia, em Brasília



O Brasil chegou a um total de 1.601 mortes confirmadas por dengue em 2024, com mais duas mil mortes em investigação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (19). Em comparação com o ano de 2023, o número de mortes confirmadas aumentou em 35%, ultrapassando as 1.179 mortes registradas no ano anterior. O número de casos prováveis da doença também apresentou um aumento significativo, chegando a 3,535 milhões em 2024, contra 1,649 milhão em 2023, um aumento de 114%.

As mulheres são as mais afetadas pela dengue, representando 55% dos casos prováveis, enquanto os homens correspondem a 44%. A faixa etária mais atingida pela doença é de 20 a 29 anos, com 358 mil mulheres e 299 mil homens afetados. Apesar do aumento no número de casos e óbitos, a letalidade da doença em relação ao total de casos teve uma leve redução, passando de 4,83% em 2023 para 4,35% em 2024.

Dos estados brasileiros, o Distrito Federal apresenta a situação mais grave, com um coeficiente de incidência de 7,9 mil casos prováveis a cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, os estados com os melhores índices de incidência são Roraima, Ceará, Maranhão, Sergipe e Alagoas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA