Brasil se aproxima de 400 mil casos prováveis de dengue neste ano; mortes chegam a 54

Dados do Ministério da Saúde apontam que outros 273 óbitos são investigados; Minas Gerais registra o maior número de diagnósticos no país

O Brasil já registrou um total de 392.724 casos prováveis de dengue apenas neste ano. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados na quarta-feira, 8. Segundo a pasta, também foram confirmadas 54 mortes pela doença, enquanto outros 273 óbitos são investigados. De acordo com o Painel de Monitoramento do ministério, a maioria dos casos é de pacientes do sexo feminino, representando 54,9%, enquanto os do sexo masculino somam 45,1%. A faixa etária mais afetada é de 30 a 49 anos, com mais de 143,2 mil casos prováveis concentrados nesse grupo. Até o momento, três Estados já decretaram situação de emergência em saúde pública devido a dengue. São eles: Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. O município do Rio de Janeiro também está em situação de emergência. A estimativa é que o país pode chegar a mais de 4,1 milhões de casos em 2024.

Minas Gerais é o Estado com o maior número de casos prováveis, totalizando 135.716 diagnósticos da arbovirose, seguindo por São Paulo (61.873), Distrito Federal (48.657), Paraná (44.200) e Rio de Janeiro (28.327). Analisando o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, o Distrito Federal lidera com 1.727,2 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (660,8) e Acre (539,1). Diante da grave situação no Distrito Federal, o governo local anunciou que a vacinação será antecipada para esta sexta-feira, 9. Em todo o país, as vacinas serão distribuídas para 521 municípios, considerados endêmicos para a doença. A prioridade para imunização serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior número de hospitalizações por dengue, ficando atrás apenas dos idosos.

