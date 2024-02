EUA afirmam ter matado líder do Kataib Hezbollah em ataque

Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos diz que ele era “diretamente responsável” pelo planejamento das ações do grupo pró-irã

AFP Pessoas reunidas ao redor do veículo que foi atingido por um drone dos EUA; ataque matou três pessoas



Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira, 7, que mataram o líder da mílicia pró-iraniana Kataib Hezbollah durante um bombardeiro no leste de Bagdá. A informação foi confirmada pelo Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom). O nome do comandante não foi divulgado, mas a Centcom diz que ele era “diretamente responsável” pelo planejamento dos ataques do Kataib Hezbollah contra soldados americanos no Oriente Médio. Antes do anúncio dos EUA, a polícia de Bagdá já havia informada à EFE que pelo menos três pessoas teriam morrido no ataque ocorrido nesta quarta-feira. O Centcom não citou o nome das outras duas pessoas supostamente mortas no bombardeio, dizendo apenas que “não há indicação de danos colaterais ou vítimas civis até o momento”, contudo, a polícia de Bagdá disse que o ataque matou Baqir al Saadi e Arkan al Alaywi, membros do Kata’ib Hezbollah, além de uma terceira pessoa, cuja identidade ainda não é conhecida e que supostamente pertence ao movimento Al Nujaba.

Os EUA não informaram, no entanto, se o ataque foi avisado ao governo do Iraque que ocorreu em seu território. A ação do governo americano em 2 de fevereiro contra a mílicia Moltidão Popular não foi anunciado e o governo iraquiano descreveu o ato como uma violação da soberania do país. Este novo bombardeiro ocorre em meio às negociações do Itaque com os EUA para estabelecer um cronograma a para a presença de tropas estrangeiras no país árabe, o que poderia finalizar a missão da coalização internacional contra o grupo Estado Islâmico após uma década de operações.

*Com informações da EFE