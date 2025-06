Brasília confirma caso de gripe aviária em zoológico

Local suspendeu a presença do público em 28 de maio, depois que um pombo e um pato foram encontrados mortos em suas instalações e considerados ‘casos suspeitos’ da doença

EVARISTO SA / AFP Cinco focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas, segundo o Ministério da Agricultura



O governo de Brasília confirmou nesta terça-feira (3) um caso de gripe aviária no zoológico da capital, fechado na semana passada após a morte de duas aves silvestres em um momento de surto da doença. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os envios do produto para 24 países devido a um surto de gripe aviária que começou em meados de maio. O zoológico da capital suspendeu a presença do público em 28 de maio, depois que um pombo e um pato foram encontrados mortos em suas instalações e considerados “casos suspeitos” da doença.

As mostras confirmaram que “foi detectado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP)” no zoológico de Brasília, informou a secretaria de Agricultura do Distrito Federal. “Com a confirmação do foco, conforme tratativas junto a Coordenação do Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, será mantida a interdição do zoológico até o dia 12 de junho, caso não ocorra novos casos no local”, acrescentou a secretaria. Cinco focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas, segundo o Ministério da Agricultura. O primeiro caso foi registrado em 16 de maio em uma fazenda no estado do Rio Grande do Sul.

