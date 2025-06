China proíbe importação de todos os produtos avícolas do Brasil devido a caso de gripe aviária

Medida afeta diretamente o maior exportador mundial de carne de frango e interrompe um comércio que movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em 2024

A China anunciou nesta sexta-feira (30) a suspensão total das importações de carne de frango e demais produtos avícolas provenientes do Brasil, após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no país. A medida afeta diretamente o maior exportador mundial de carne de frango e interrompe um comércio que movimentou cerca de US$ 1,5 bilhão em 2024. A decisão foi divulgada pela Administração Geral de Alfândegas da China e prevê também a inspeção e desinfestação de todos os resíduos vegetais e animais originários do Brasil. Segundo o governo chinês, a suspensão visa evitar a entrada do vírus influenza aviária no território asiático.

O Brasil confirmou, neste mês, o primeiro caso da doença em produção comercial, na cidade de Montenegro (RS). Desde então, o Ministério da Agricultura (Mapa) abriu 13 investigações em diferentes estados. Do total de 170 casos registrados desde 2023, 166 ocorreram em aves silvestres, três em criações domésticas e apenas um em granja comercial. O governo brasileiro vinha negociando com autoridades internacionais, inclusive chinesas, para que eventuais embargos fossem regionalizados, ou seja, restritos apenas à área afetada. No entanto, a China optou por estender a proibição a todo o território nacional.

A gripe aviária é causada principalmente pelo vírus H5N1, considerado altamente contagioso entre aves e com alto índice de mortalidade. Apesar do risco de transmissão para humanos ser considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pode afetar profissionais que lidam diretamente com aves infectadas.

Em nota, o setor avícola brasileiro afirmou que as exportações devem ser redirecionadas para mercados que mantêm as portas abertas ao Brasil. A carne de frango e os ovos seguem seguros para o consumo, segundo as autoridades sanitárias. A suspensão imposta pela China ocorre em um momento delicado para o comércio internacional e preocupa exportadores brasileiros pela dependência de grandes mercados importadores. Em 2024, mais de 10% da carne de frango brasileira teve como destino o mercado chinês.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA