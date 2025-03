Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em 7 de abril

Distribuição das vacinas para os estados já está programada, com o objetivo de vacinar 90% dos grupos prioritários; Estados e Municípios têm a liberdade de antecipar a vacinação

A partir do dia 7 de abril, terá início a campanha nacional de vacinação contra a gripe, conforme anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A distribuição das vacinas para os estados já está programada, com o objetivo de vacinar 90% dos grupos prioritários. Esses grupos incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde, professores e pessoas com deficiência. O ministro ressaltou a importância do imunizante, que protege contra três tipos de vírus da influenza, contribuindo para a diminuição de casos graves e mortes. Embora a data oficial de início da campanha seja 7 de abril, estados e municípios têm a liberdade de antecipar a vacinação. No Distrito Federal, por exemplo, a imunização começará na próxima terça-feira, dia 26 de março.

Até o final de março, está previsto que 35 milhões de doses sejam entregues aos estados, garantindo que a vacinação ocorra de forma eficaz. As vacinas estarão disponíveis em unidades básicas de saúde, que oferecerão o imunizante de maneira contínua. Além disso, os dias D de vacinação nacional serão retomados, com a data a ser confirmada na próxima semana, provavelmente em maio. Embora a ampliação da vacinação para o público em geral seja uma possibilidade, essa decisão dependerá da situação em cada estado e município, levando em conta a cobertura dos grupos prioritários. A estratégia visa garantir que as populações mais vulneráveis sejam atendidas antes de considerar a inclusão de outros grupos.

