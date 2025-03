Dia Internacional da Síndrome de Down: Alunos da Apae visitam o Santos e tiram fotos com Neymar

Gabriel Conrado, um dos participantes, ficou emocionado ao conhecer Neymar: ‘Receber um autógrafo e tirar uma foto é algo que ficará marcado para sempre na minha memória’

Nesta sexta-feira (21), após um breve período de descanso de três dias, o Santos foi ao CT Rei Pelé para retomar os treinos, com foco na partida contra o Vasco, marcada para o dia 30 de março. A atividade contou com a presença de alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santos, em uma celebração especial pelo Dia Internacional da Síndrome de Down.

Durante a visita, Neymar, que ainda se recupera de um desconforto muscular, interagiu com os jovens da Apae, tirando fotos e autografando camisetas. Gabriel Conrado, um dos participantes, não escondeu a alegria: “Conhecer o Neymar, receber um autógrafo e tirar uma foto é algo que ficará marcado para sempre na minha memória.”

Os alunos tiveram a oportunidade de assistir ao treinamento e ficaram entusiasmados ao ver seus ídolos de perto. Dulcinéia Nascimento, assistente social da Apae, expressou sua gratidão pela experiência: “Foi uma alegria imensa quando eu recebi o contato com o convite. Eles ficaram muito extasiados”.

