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Saúde

Cirurgia para Parkinson: quem realmente pode se beneficiar?

Existe um momento ideal para avaliar esse tratamento, quando os medicamentos já não controlam os sintomas como antes ou começam a causar efeitos que comprometem a qualidade de vida

Brazil Health

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Muita gente acredita que a cirurgia para Parkinson é indicada apenas nos casos mais graves. Mas isso não é verdade. Existe um momento ideal para avaliar esse tratamento, quando os medicamentos já não controlam os sintomas como antes ou começam a causar efeitos que comprometem a qualidade de vida. Neste vídeo, o neurocirurgião Dr. Cesar Cimonari explica quem realmente pode se beneficiar da cirurgia, quais são os critérios para a indicação e por que o encaminhamento ao especialista pode fazer toda a diferença no tratamento.