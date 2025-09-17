Cirurgia plástica: escolhas erradas que comprometem a naturalidade dos resultados

A personalização do planejamento cirúrgico e a atualização técnica são essenciais para garantir resultados esteticamente equilibrados e seguros

Freepik Um dos equívocos mais frequentes é optar por próteses ou preenchimentos em tamanhos exagerados



O Brasil é referência mundial em cirurgia plástica. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o país realiza mais de 2 milhões de procedimentos por ano, ocupando o segundo lugar no ranking global. O interesse crescente mostra como os brasileiros valorizam a estética e o bem-estar, mas também evidencia riscos: muitos pacientes acabam fazendo escolhas equivocadas que comprometem o resultado final. Naturalidade, harmonia e segurança não são garantias automáticas da cirurgia, mas frutos de um processo que envolve preparo, técnica adequada e consciência dos próprios limites.

Erros comuns em busca da aparência perfeita

Um dos equívocos mais frequentes é optar por próteses ou preenchimentos em tamanhos exagerados. Quando o objetivo é naturalidade, o excesso se torna um grande inimigo. Aumentar demais o volume das mamas, glúteos ou lábios pode gerar desproporção, além de desconfortos físicos como dor nas costas, alterações na postura e risco de flacidez precoce. O equilíbrio deve sempre prevalecer sobre a ideia de impacto imediato.

Cada corpo possui suas próprias medidas e proporções. Copiar o nariz de uma celebridade ou o contorno corporal de uma modelo pode resultar em frustração. A harmonia estética depende de respeitar características únicas e encontrar soluções compatíveis com a estrutura de cada paciente. O planejamento personalizado é fundamental para obter resultados duradouros e alinhados com a identidade individual.

O valor da técnica e da segurança

A medicina evolui constantemente, assim como a cirurgia plástica. atualmente há métodos capazes de reduzir cicatrizes, utilizar tecnologias menos invasivas e proporcionar uma recuperação mais rápida. Abrir mão desses recursos e insistir em técnicas ultrapassadas expõe o paciente a cicatrizes maiores, resultados artificiais e períodos de afastamento prolongados de forma desnecessária.

O apelo de preços muito baixos pode sair caro. Estimativas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que cerca de 20% dos procedimentos estéticos no país são realizados por profissionais sem a devida especialização. Além de aumentar o risco de complicações, a falta de capacitação técnica compromete a segurança do paciente e pode resultar em retrabalhos dolorosos física e financeiramente.

Foco no pós-operatório e na relação médico-paciente

Muitos pacientes pensam que a cirurgia termina na sala de operação. No entanto, o período pós-operatório é decisivo para o sucesso do procedimento. Descumprir recomendações, retornar às atividades antes do tempo indicado ou negligenciar o uso de malhas e drenos pode comprometer o resultado e, inclusive, causar sequelas permanentes. A disciplina nesse momento faz parte fundamental do cuidado.

Ter expectativas realistas é indispensável. Referências visuais auxiliam, mas não devem se tornar metas inalcançáveis. O sucesso da cirurgia plástica está em respeitar limites anatômicos, priorizar a segurança e buscar resultados naturais. O diálogo claro e franco entre paciente e cirurgião é o caminho para evitar desilusões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No universo da cirurgia plástica, naturalidade não significa ausência de transformação, mas sim a conquista de resultados harmônicos, equilibrados e integrados à identidade de cada pessoa. A decisão de se submeter a uma cirurgia deve sempre estar acompanhada de informação de qualidade, escolha de um profissional habilitado e atitudes conscientes — fatores que influenciam diretamente no resultado final.

*Por Dra. Mariana Fernandes Zalli – CRM/SC 18.651 | RQE 18.864

Cirurgiã Plástica

Médica formada pela Universidade Regional de Blumenau – FURB

Membro da Brazil Health