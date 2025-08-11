Com nova parceria, São Paulo promete partos mais seguros e acolhedores às servidoras

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, secretário municipal de Saúde fala sobre nova fase da saúde e futuro da maternidade do Hospital do Servidor

Secretaria Municipal da Saúde Dr. Luiz Carlos Zamarco em meio a toda diretoria técnica e administrativa do Hospital Saint Patrick, em visita à unidade, acompanhado da Dra. Elizabete Michelete, superintendente do Hospital do Servidor Público



A Prefeitura de São Paulo deu início a uma nova fase na assistência ao parto para servidoras municipais. A partir deste mês, os partos que antes eram realizados no Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) passam a ser feitos no Hospital Saint Patrick. A mudança representa um avanço na qualidade do serviço prestado às gestantes e uma forma mais eficiente de utilizar os recursos públicos.

“O que foi feito no Hospital do Servidor Público, em relação à maternidade, foi um trabalho de gestão. Verificamos que havia 36 leitos constantemente ociosos, enquanto muitos pacientes aguardavam internação em corredores e macas, principalmente idosos. O perfil do paciente do HSPM está mudando, com um número crescente de aposentados que precisam desses leitos”, afirmou o Secretário Municipal da Saúde, Dr. Luiz Carlos Zamarco, em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Segundo o secretário, a decisão de encerrar os partos no HSPM foi pensada não apenas para melhorar o atendimento às gestantes e liberar leitos para pacientes clínicos, mas também para racionalizar os custos da saúde pública. “Direcionamos esse recurso para um serviço terceirizado, onde pagamos apenas pelo que for efetivamente prestado. Se forem realizados 15 partos, pagamos 15 partos. Antes, tínhamos uma estrutura robusta, com ginecologistas, neonatologistas, anestesistas, enfermeiras obstétricas… Uma equipe preparada para 400 partos por mês — mas a demanda era muito menor. Era um recurso sendo desperdiçado”.

Nesta nova etapa, o pré-natal continua sendo realizado pelo HSPM, mas o parto ocorrerá no Hospital Saint Patrick, localizado na Vila Jaguara, Zona Oeste da capital. A distância de cerca de 20 quilômetros entre as unidades gerou críticas nas redes sociais a até manifestações de algumas servidoras no último dia de atendimento na unidade, mas o secretário defende a decisão. “Não é um agravante, porque poucos pacientes moram ao redor do HSPM. Eles estão espalhados por toda a cidade. E, por questões jurídicas, não podíamos determinar que o hospital parceiro fosse vizinho ao Servidor. Foi necessário encontrar uma instituição com as condições técnicas para participar da licitação”.

Hospital Saint Patrick ampliou estrutura

Procurado pela Jovem Pan, Diego Pereira Lima, CEO do Hospital Saint Patrick, falou sobre o planejamento feito para receber as gestantes da rede municipal. “O hospital está preparado para atender com qualidade as servidoras municipais de São Paulo. Todas as demandas serão resolvidas com o máximo de eficiência e brevidade. Implantamos novos protocolos em parceria com o HSPM, ampliamos a equipe de controle de acesso, o número de médicos e enfermeiras obstetras, além de inaugurarmos pronto-socorro ginecológico e obstétrico.”

Questionado sobre as críticas recentes, Diego afirma que o hospital está atento a todas as manifestações das usuárias e tem atuado para aprimorar o atendimento. “Cada manifestação está sendo ouvida, e as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Em relação à localização, por exemplo, o hospital cumpre integralmente as exigências do edital por estar situado no município de São Paulo. Além disso, estamos na Zona Oeste, uma das regiões mais populosas e com grande número de servidoras municipais”.

Sobre eventuais falhas na integração das informações clínicas entre as unidades, o CEO reconhece os desafios e afirma que medidas já estão sendo implementadas: “Nomeamos um novo coordenador da equipe médica e criamos um fórum de comunicação diária entre as equipes assistenciais, para desenvolver fluxos e protocolos conjuntos”.

Paciente aprova nova fase do atendimento

Vale lembrar que algumas servidoras se posicionaram contra a transferência por questionar a integração de informações entre os hospitais. Porém, de acordo com médicos de ambas as unidades, é comum que o pré-Natal seja feito em um local e o parto em outro e isso não prejudica o atendimento dado à mãe.

Acompanhando de perto a transição, o secretário Luiz Carlos Zamarco visitou o Hospital Saint Patrick para conhecer pessoalmente a estrutura da unidade e, mais uma vez, ressaltou a importância da modificação para o atendimento final da gestante. Tanto que publicou um vídeo em suas redes sociais detalhando toda a estrutura oferecida.

Zamarco ainda foi surpreendido por uma cena simbólica: encontrou a sétima paciente-servidora a dar à luz no novo modelo de atendimento da prefeitura. “Fui atendida superbem, cuidaram muito bem da minha bebê. [O serviço foi tão bom] que ela está aqui comigo”, contou Edilene Maria de Souza, com tom emocionado na fala.