Dengue em São Paulo: Número de óbitos em 2024 ultrapassa total dos últimos 17 anos

Com 105 mortes neste ano, a capital paulista é a que mais registra óbitos por dengue, de acordo com painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde; no Estado de São Paulo número de mortes chega a 571

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Todos os distritos da cidade de São Paulo estão em epidemia de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura



O número de óbitos por dengue na cidade de São Paulo em 2024 já ultrapassou o total registrado nos últimos 17 anos, com um total de 105 mortes. Desde 2007 até 2023, a capital paulista havia registrado 71 óbitos pela doença, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. A cidade de São Paulo é a que mais registra mortes por dengue, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde.

A prefeitura de São Paulo registrou mortes por dengue nos anos de 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2022 e 2023. No Estado de São Paulo, o número de óbitos por dengue chega a 571, com outros 663 casos em investigação. Além disso, há 863.939 casos confirmados, sendo 853.025 leves, 9.892 com sinal de alarme e 1.022 graves.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Todos os distritos da cidade de São Paulo estão em epidemia de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura. Até a última semana, apenas Moema e Jardim Paulista não tinham incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes. O distrito de Jaguara, na zona oeste da cidade, tem um coeficiente de incidência quase seis vezes maior do que a média da cidade.

Epidemia no Brasil

O Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz publicou um artigo recente analisando os óbitos por dengue, apontando a desassistência e a desatenção ao potencial agravamento dos pacientes como principais razões para as mortes. No Brasil, o país registra 4.176.810 casos prováveis e 2.073 mortes por dengue em 2024, com uma tendência de queda nos casos, segundo o Ministério da Saúde.

*Reportagem produzida com auxílio de IA