Estudo aponta que nova variante do HIV está circulando em pelo menos três Estados brasileiros

Até o momento, não foram registradas infecções por esse subtipo em outros países; pesquisa foi realizada pela Universidade Federal da Bahia e Fundação Oswaldo Cruz

Rodrigo Nunes/MS Estudo foi publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz



Um estudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicado na revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, nesta sexta-feira (16), apontou que uma nova variante do HIV está circulando em pelo menos três estados do Brasil. Os pesquisadores identificaram o vírus em amostras de sangue de pessoas soropositivas para HIV do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. Durante a pesquisa, os cientistas analisaram uma amostra genética coletada em 2019 de um portador da doença em tratamento em Salvador e identificaram a mistura de subtipos do vírus. Até o momento, não foram registradas infecções por essa variante em outros países. Com esses resultados, a equipe realizou um estudo de parentesco que indicou uma conexão entre as quatro amostras e possibilitou uma classificação, a recombinante CRF146_BC.