Governo promete empenho para ampliar vacinação em todas as regiões do país

Ministério da Saúde desenvolve uma série de ações para garantir a imunização da população brasileira, com vacinação em escolas, busca ativa de não-vacinados e checagem da carteira de vacina

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Inciativa terá início em 15 de julho começando pelo Amapá



Após a queda na aderência às campanhas de vacinação, o Ministério da Saúde tem concentrado esforços para garantir a imunização da população brasileira. O objetivo da pasta é assegurar que haverão vacinas em todas as regiões brasileiras. A poliomielite, por exemplo, conta com apenas 38,8% do público-alvo vacinado. Para isso, o Ministério apostará na vacinação em escolas, busca ativa de não-vacinados, disponibilização de vacina em qualquer contato com o sistema de saúde, a checagem da carteira de vacinação e a intensificação da vacinação em territórios indígenas. A iniciativa terá início na próxima semana, no Amapá, indo de 15 a 30 de julho. Já nos Estados de Roraima, Maranhão e Pará, as ações irão de 12 a 16 de agosto. De 26 de agosto a 9 de setembro, os esforços serão concentrados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal. A lista completa está disponível no site do Ministério. A pasta também pretende realizar um estudo socioeconômico das unidades de saúde todo o país.

*Com informações do repórter Misael Mainetti