Hospital A.C. Camargo mantém atendimento no SUS após acordo com Estado e Prefeitura de SP

Entidade havia anunciado o rompimento do convênio com o setor público, mas decisão foi revertida

Mário Ballarin/Google Maps Hospital A.C. Camargo voltou atrás na decisão de romper com o atendimento aos pacientes do SUS



Após o Hospital A. C. Camargo confirmar que deixaria de atender pacientes do SUS a partir de dezembro deste ano, Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado fizeram um acordo para que a instituição recuasse. Em reunião ocorrida nesta quinta-feira, 18, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) se comprometeram em fazer uma compensação financeira maior para que o serviço continue sendo ofertado por meio do SUS. Fundado em 1953, o hospital, referência no tratamento do câncer, é mantido pela Fundação Antônio Prudente e recebe pacientes da rede particular e pública. Os valores que serão repassados à instituição não foram informados e deverão ser estabelecidos futuramente. A direção da entidade havia informado no início da semana que não iria renovar o contrato com a Prefeitura, e justificou que a defasagem da tabela de custos do SUS estava prejudicando o hospital financeiramente, o que, de acordo com o comunicado: “Ameaça diretamente a existência da Instituição”. “Acabamos de fechar um acordo com o Hospital A.C Camargo. Vamos complementar a tabela SUS para que ninguém fique sem tratamento oncológico. Aqui em SP, não deixamos ninguém pra trás”, declarou o governador em sua rede social.