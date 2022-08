Häagen-Dazs recolhe sorvetes e picolés por substância com suspeita de potencial tóxico, diz Anvisa

Agência reguladora não descarta genotoxicidade da substância; recolhimento envolve cinco produtos da marca

Reprodução / Instagram @haagendazsbrasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que a empresa General Mills Brasil Alimentos Ltda. iniciou o recolhimento voluntário de sorvetes e picolés da marca Häagen-Dazs, por identificação da presença da substância 2-cloroetanol (2-CE) no ingrediente usado para conferir o sabor baunilha ao sorvete. Segundo a agência reguladora, a contaminação ocorreu pela reutilização do solvente usado na fabricação do aroma, não havendo relação com o uso de óxido de etileno (ETO) na cadeia produtiva. Resolução divulgada nesta quarta-feira, 17, informa que o objetivo do anúncio público é “formalizar o processo de recolhimento e dar amplo conhecimento aos consumidores”, além de proibir a importação, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos que participam do recall, todos com validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023. São eles: pote de sorvete Häagen-Dazs Belgian chocolate – sorvete de chocolate com pedaços de chocolate (473 mL); copinho de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle – sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante (100 mL); pote de sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle – sorvete sabor baunilha com macadâmia crocante (473 mL); picolé Häagen-Dazs Vanilla Caramel Almond – sorvete sabor baunilha com calda de caramelo salgado e cobertura de chocolate ao leite com amêndoas 70 g (80 mL) e picolé Häagen-Dazs Cookies & Cream – sorvete sabor baunilha com pedaços de biscoito 70 g (80 mL). A Anvisa informa que não há evidências que o 2-CE tenha propriedades carcinogênicas ou mutagênicas, sendo desconhecidos seus impactos na saúde. Entretanto, a agência reconhece que não é possível descartar a genotoxicidade da substância, ou seja, a possibilidade de causar alterações no material genético. “Não existem limites residuais toleráveis no âmbito da legislação vigente no Brasil para 2-cloroetanol em alimentos”, reforça o comunicado. Para aqueles que já adquiriram produtos da marca Häagen-Dazs com as datas de validade listadas, a indicação é que o produto não seja consumido. A recomendação é que seja feito contato com a General Mills para esclarecimentos, troca ou reembolso.