Inteligência Artificial avança na medicina e otimiza processos

Agenda Inteligente possibilita economia de R$ 6 milhões anuais a hospital, segundo empresa detentora da tecnologia

Freepik Com a implementação de sistemas de IA, essas instituições de saúde estão conseguindo melhorar a eficiência e reduzir custos



A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando a forma como os hospitais e clínicas médicas gerenciam a marcação de consultas para seus pacientes. Com a implementação de sistemas de IA, essas instituições de saúde estão conseguindo melhorar a eficiência, reduzir os custos, melhorar a experiência do paciente e otimizar os atendimentos.

De acordo com Bira Padilha, CEO do grupo BGB, que detém a In2Life, empresa especialista em inovação tecnológica da IT Lean, no setor de saúde, o fenômeno do “no-show”, ou seja, o não comparecimento de pacientes a consultas e exames agendados representa um desafio significativo. “Este problema não só afeta a eficiência operacional das instituições de saúde, como também impacta negativamente a experiência e a saúde dos pacientes. As ausências sem aviso prévio resultam em perda de tempo e recursos, além de prolongar o tempo de espera para outros pacientes que necessitam de atendimento”, pontua.

Em resposta a esta demanda, a empresa desenvolveu a Agenda Inteligente, uma plataforma que utiliza dados e algoritmos avançados para reduzir as taxas de faltas a consultas e procedimentos. Essa ferramenta permite uma gestão eficiente e personalizada dos agendamentos, reconectando pacientes de maneira individualizada. O sistema, através do entendimento contextual do negócio e da segmentação inteligente do paciente, não só diminui as faltas, mas também recupera pacientes de maior risco de ausência, otimizando o desempenho financeiro e aumentando a eficiência operacional de hospitais, laboratórios e clínicas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A agenda Inteligente se destaca por sua capacidade de prever e reduzir o risco de não comparecimento, oferecendo uma abordagem diferenciada em comparação aos métodos convencionais. Com o apoio da inteligência artificial, a plataforma proporciona uma gestão mais eficaz do absenteísmo, assegurando que os pacientes recebam o cuidado necessário no momento certo.” explica o especialista.

Um dos usuários da plataforma é o Hospital Sírio Libanês, que tem comprovado através de números expressivos, a funcionalidade da tecnologia. “A Inteligência Artificial presente na Agenda Inteligente analisa informações do paciente que está agendado como: idade, profissão, endereço, a data do pedido médico, e identifica a probabilidade de comparecimento ou não. Diferente dos métodos convencionais que se apoiam no envio massivo de comunicações genéricas, a abordagem se destaca por reconectar com os pacientes de maneira individualizada, garantindo assim uma gestão mais eficaz do não comparecimento aos procedimentos”, ressalta.

E complementa: “Para muitos pode parecer uma solução simples, mas desde que passou a ser usada, nossa ferramenta reduziu o índice de falta em 20%, o que garantiu uma economia de R$ 6 milhões anuais ao hospital. Com certeza, uma economia financeira muito relevante e necessária. Esta solução não somente alinha-se ao propósito da nossa empresa de aprimorar a saúde acessível e eficiente, mas também reforça nosso compromisso com a excelência e inovação contínua no setor de saúde digital”, declara Padilha.