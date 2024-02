Mais de 32 milhões de brasileiros não completaram esquema primário de vacinação contra a Covid-19

Dados do Ministério da Saúde apontam Roraima, Maranhão e o Pará como os Estados com menor percentual de pessoas imunizadas com duas doses

Tânia Rêgo/Agência Brasil Mais de 32 milhões de pessoas no Brasil ainda não completaram o esquema primário de vacinação contra a Covid-19



Mais de 32 milhões de pessoas no Brasil ainda não completaram o esquema primário de vacinação contra a Covid-19. O número representa 16,06% da população apta a receber as doses, o que inclui pessoas acima de seis meses de idade. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com os dados atualizados até segunda-feira, 5, Roraima é o Estado com menor percentual de pessoas que completaram o esquema vacinal, com 41,49% da população sem as duas doses. Em seguida, estão o Maranhão (34,15%) e o Pará (31,9%).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já em números absolutos, São Paulo é o Estado com o menor número de imunizados, com quase 3,9 milhões de pessoas sem completar o esquema vacinal, seguido por Minas Gerais, com 2,8 milhões. No grupo de 5 a 11 anos, 44,3% não receberam as duas doses previstas, totalizando 8,5 milhões de crianças. Já as pessoas com 75 anos ou mais são as que mais completaram o esquema vacinal. Desde o início de 2020, quando teve início a pandemia de Covid-19, o Brasil já registrou mais de 700 mil mortes pela doença, além de 38 milhões de casos confirmados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA