Médico aborda sintomas e características do hipotireoidismo

Dr. Alfredo Salim explica o papel da tireoide no nosso corpo, os sintomas e características do hipotireoidismo, e a importância de realizar exames para detectar a condição precocemente

Freepik Condição afeta principalmente as mulheres e muitas vezes se manifestam a partir dos 20 anos



O médico de família e clínico geral, Alfredo Salim (CRM SP 43163), aborda, no vídeo abaixo, o hipotireoidismo, condição que afeta principalmente as mulheres e muitas vezes se manifestam a partir dos 20 anos. O especialista explica o papel da tireoide no nosso corpo, os sintomas e características do hipotireoidismo, e a importância de realizar exames para detectar a condição precocemente. Dr. Salim também aborda as opções de tratamento e como elas podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

Assista ao vídeo completo