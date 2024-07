Médico explica causas das cãibras e destaca a importância da hidratação; veja vídeo

Assista ao vídeo da Brazil Health em que o Dr. Moisés Cohen aborda este problema comum e dá conselhos valiosos para evitar as tão temidas cãibras

Freepik É necessário procurar um médico caso sofra com cãibras



No vídeo de hoje, o Dr. Moisés Cohen aborda um problema comum: as cãibras. Ele explica o que são as cãibras, suas causas e com o que elas estão relacionadas. Além disso, o Dr. Cohen oferece conselhos valiosos para evitar cãibras, destacando a importância da hidratação. Se você sofre com cãibras e não sabe como tratá-las, não hesite em procurar um médico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Assista ao vídeo abaixo: