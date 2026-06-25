Melasma no inverno: tratar a mancha exige olhar além da pigmentação

A dermatologista Dra. Sabrina Leite de Barros Alcalde explica como os avanços da tecnologia e da medicina regenerativa aumentam as possibilidades de tratamento

O inverno costuma ser apontado como a melhor época do ano para tratar o melasma. A menor intensidade da radiação solar e a redução da exposição ao sol criam condições mais favoráveis para a realização de procedimentos que exigem maior cuidado no período de recuperação. No entanto, embora a estação represente uma oportunidade importante para intensificar os treatments, ela está longe de ser uma solução definitiva para uma condição que continua sendo considerada crônica, recorrente e multifatorial.

Nos últimos anos, a compreensão sobre o melasma mudou de forma significativa. Durante muito tempo, a doença foi associada apenas ao excesso de pigmentação da pele. Hoje, sabe-se que o quadro envolve mecanismos muito mais complexos. Além da produção aumentada de melanina, existem componentes vasculares, processos inflamatórios, alterações da barreira cutânea e fatores hormonais que participam do surgimento e da persistência das manchas.

Essa mudança de entendimento ajuda a explicar por que muitos pacientes observam melhora após determinados tratamentos, mas convivem com recidivas frequentes. O melasma não depende apenas da pigmentação visível na superfície da pele. Há alterações biológicas que permanecem ativas mesmo quando a mancha parece controlada, o que exige estratégias de acompanhamento a longo prazo.

Tratamentos mais personalizados

A evolução do conhecimento científico também ampliou as possibilidades terapêuticas. Se antes a abordagem era baseada principalmente em fórmulas despigmentantes, hoje os protocolos costumam combinar diferentes recursos de acordo com as características de cada paciente.

Entre as alternativas disponíveis estão o ácido tranexâmico, os sistemas de drug delivery, os lasers de baixa fluência, os peelings individualizados e os protocolos de manutenção, que buscam reduzir o risco de recorrência após a melhora inicial. Além disso, novos ativos despigmentantes vêm sendo incorporados à prática clínica com o objetivo de oferecer eficácia associada a um perfil de segurança adequado para uso prolongado.

Essa personalização se tornou um dos pilares da dermatologia contemporânea. Dois pacientes podem apresentar melasma com características semelhantes, mas responder de maneira completamente diferente ao mesmo tratamento. Por isso, a avaliação médica detalhada continua sendo fundamental para definir quais estratégias são mais adequadas em cada caso e evitar tanto resultados insatisfatórios quanto o agravamento das manchas.

Uma dermatologia que olha além da mancha

O tratamento do melasma acompanha uma mudança mais ampla observada na dermatologia. O foco deixou de estar exclusivamente na correção de alterações visíveis e passou a considerar a saúde da pele de forma mais abrangente.

Hoje, tecnologias como lasers, radiofrequência, ultrassom microfocado e bioestimuladores de colágeno são utilizadas para atuar em diferentes camadas dos tecidos. Em vez de tratar apenas um aspecto isolado, a tendência atual é desenvolver protocolos combinados capazes de abordar simultaneamente qualidade da pele, manchas, flacidez, textura e sinais do envelhecimento.

Esse conceito multicamadas considera a interação entre pele, gordura, músculos e estruturas de sustentação. A proposta é alcançar resultados mais equilibrados e compatíveis com as características individuais de cada paciente, sem transformações artificiais ou excessivas.

Ao mesmo tempo, ferramentas de análise digital da pele e recursos de inteligência artificial começam a contribuir para avaliações mais precisas e personalizadas, auxiliando na definição de estratégias terapêuticas e no acompanhamento da evolução dos tratamentos.

O avanço da medicina regenerativa

Outra área que vem despertando interesse crescent nos congressos e centros de pesquisa é a medicina regenerativa. Diferentemente das abordagens focadas apenas na reposição de volume ou na correção de sinais visíveis, essa linha busca estimular mecanismos naturais de reparação e renovação dos tecidos.

Nesse contexto, ganham espaço recursos como bioestimuladores de colágeno, exossomos, PDRN, peptídeos, fatores de crescimento e outras terapias voltadas para a regeneração cutânea. Embora parte dessas tecnologias ainda esteja em processo de consolidação científica e demande mais estudos, elas apontam para uma direção importante da dermatologia atual: compreender e tratar os processos biológicos que influenciam a qualidade da pele ao longo do tempo.

Essa abordagem também dialoga com o conceito de well-aging, que propõe um envelhecimento saudável e compatível com as características individuais de cada pessoa. Em vez de perseguir padrões estéticos rígidos, a meta passa a ser preservar a saúde, a funcionalidade e a qualidade dos tecidos.

Controle contínuo e expectativas realistas

No caso do melasma, essa visão mais ampla é particularmente importante. As manchas podem causar impacto emocional significativo, afetar a autoestima e gerar frustração quando os resultados não correspondem às expectativas. Por isso, o tratamento deve ser baseado em objetivos realistas e em uma relação de longo prazo entre médico e paciente.

A melhora clínica é possível e os recursos disponíveis hoje são muito mais sofisticados do que aqueles utilizados há alguns anos. Ainda assim, o sucesso depende da combinação entre tratamento adequado, fotoproteção rigorosa, manutenção contínua e acompanhamento especializado.

O inverno pode representar um momento estratégico para iniciar ou intensificar os cuidados. Mas o verdadeiro desafio está em compreender que o controle do melasma não se resume ao clareamento da mancha. Ele envolve uma avaliação global da pele, dos fatores desencadeantes e das necessidades individuais de cada paciente, em um processo que vai muito além da estética e acompanha a própria evolução da dermatologia moderna.

Dra. Sabrina Leite de Barros Alcalde – CRM 117.272 | RQE 86227

Dermatologista