Ministério da Saúde amplia vacinação contra dengue em 29 municípios

Escolha das cidades evou em consideração a alta incidência da dengue tipo 2, que causa formas mais graves da doença; vacinação é voltada para crianças de 10 e 11 anos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pasta da Saúde adquiriu 5,2 milhões de doses da vacina este ano, com previsão de compra de mais 9 milhões em 2025



O Ministério da Saúde anunciou que mais 29 municípios receberão doses de vacinas contra a dengue nos próximos dias, totalizando 521 cidades contempladas até a primeira quinzena de março. A escolha dos locais levou em consideração a alta incidência da dengue tipo 2, que causa formas mais graves da doença. Até o momento, 492 municípios já foram beneficiados. A vacinação, que teve início neste mês, é voltada para crianças de 10 e 11 anos, com previsão de ampliação para adolescentes de 12 a 14 anos ainda este ano. A pasta da Saúde adquiriu 5,2 milhões de doses da vacina este ano, com previsão de compra de mais 9 milhões em 2025. A incorporação da vacina Qdenga no SUS foi anunciada em dezembro do ano passado, visando ampliar a proteção contra a dengue. Seis Estados brasileiros já decretaram situação de emergência devido aos casos da doença: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Acre, Goiás e Distrito Federal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA