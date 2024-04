Ministério da Saúde amplia vacinação contra dengue para mais seis estados

Nova lista contempla 625 municípios; 986 mil doses de vacinas contra dengue serão distribuídas

O Ministério da Saúde (MS) divulgou nesta quinta-feira (25) a distribuição de mais seis estados e 625 municípios que receberão a vacina contra a dengue. Com essa quarta remessa de doses do imunizante, agora 1330 municípios e 25 estados e unidades da federação estão contemplados com a vacinação contra a doença. A ampliação será feita por meio de uma nota técnica a ser publicada pelo Ministério da Saúde. Cidades de Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso, que não estavam incluídas na vacinação contra a dengue, serão beneficiadas nessa nova remessa.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde informou que mais 986 mil doses de vacinas contra dengue serão distribuídas. Os 625 municípios contemplados estão localizados em 47 Regiões de Saúde, que são formadas por municípios fronteiriços que compartilham redes de comunicação e infraestrutura de transportes. Para o Ministério da Saúde, as regiões têm o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

