Ministério da Saúde amplia vacinação contra HPV para pacientes em PrEP

Brasília - Alunas do Centro de Ensino Fundamental 25, em Ceilândia, são vacinadas contra o papiloma vírus humano - HPV (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Vacinação é uma medida eficaz na prevenção deste vírus sexualmente transmissível, que pode causar verrugas genitais e alterações cancerígenas em diversas regiões do corpo



O Ministério da Saúde anunciou que pacientes que fazem uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV poderão receber a vacina contra o HPV pelo SUS. A vacinação é uma medida eficaz na prevenção deste vírus sexualmente transmissível, que pode causar verrugas genitais e alterações cancerígenas em diversas regiões do corpo. A PrEP consiste no uso diário de um medicamento preventivo que impede a multiplicação do vírus HIV em caso de contato. Agora, o SUS passará a oferecer a vacina contra o HPV para pacientes de 15 a 45 anos que estão em tratamento com a PrEP. A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, fez o anúncio nesta quarta-feira (3). Anteriormente restrita a grupos específicos, a PrEP agora pode ser utilizada por qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade para o HIV. Em São Paulo, a cidade conseguiu reduzir em 45% o número de novos casos de HIV nos últimos seis anos, graças a uma campanha de ampliação da oferta de PEP e PrEP.

Os pacientes que fazem uso da PrEP são submetidos a testes para infecções sexualmente transmissíveis cerca de três vezes ao ano nos serviços de saúde do município. Além disso, é possível obter o medicamento mediante prescrição médica da rede privada e retirá-lo em farmácias do SUS.

