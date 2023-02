Peru declarará emergência sanitária por surto de dengue

Doença já foi identificada em 13 das 25 regiões do país, com maior incidência na Amazônia

Pixabay Surto de dengue atinge o Peru e chikungunya preocupa o Paraguai



As autoridades do Peru irão declarar emergência sanitária devido a um surto de dengue que afeta 13 das 25 regiões do país, principalmente na Amazônia, segundo informou nesta sexta-feira, 18, o Ministério da Saúde (Minsa). A pasta de Saúde peruana disse em comunicado que a decisão, cuja entrada em vigor não foi especificada, foi tomada “diante do aumento significativo de casos e mortes por dengue” em 13 regiões e 59 distritos peruanos. O Minsa ressaltou que esses locais estão sendo afetados pela presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, motivo pelo qual já existe um plano de ação para fortalecer os serviços de saúde e estratégias de prevenção e controle. A iniciativa busca intervir nas regiões de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín e Ucayali. O Minsa detalhou que, entre as principais ações imediatas, estão o fortalecimento dos serviços de saúde do primeiro nível de atenção e hospitais, vigilância epidemiológica e atividades de prevenção e promoção da saúde, com a participação da comunidade, autoridades e aliados estratégicos. Além disso, será promovida a participação de municípios e comitês comunitários para a realização de campanhas de coleta e eliminação de criadouros do mosquito, bem como o desenvolvimento de campanhas de comunicação para divulgação de medidas de prevenção e controle. O Minsa explicou que até agora neste ano foram notificados no país 11.585 casos e 16 mortes por dengue, enquanto no mesmo período de 2022 foram notificados 6.741 casos.

*Com informações da EFE