Ministério da Saúde inicia projeto-piloto de oferta de caneta emagrecedora no SUS

O Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, conduzirá o estudo que avaliará a efetividade da incorporação do tratamento de obesidade com medicamentos à base de semaglutida no sistema público

O estudo fornecerá ao Ministério da Saúde informações de como adaptar a oferta do tratamento à realidade do SUS

O Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira (26) o projeto-piloto de oferta de caneta emagrecedora no Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo conduzido pelo Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, avaliará a efetividade, o impacto clínico e o custo ao sistema público do tratamento para obesidade com medicamentos à base de semaglutida.

Em cerimônia de lançamento do projeto, o primeiro paciente recebeu aplicação do medicamento. No total, participarão do estudo 250 pessoas acompanhados previamente pelo hospital do grupo, com diagnóstico de obesidade grave ou associada a outras doenças há pelo menos 12 meses e indicação de cirurgia bariátrica.

Segundo informação do Ministério da Saúde, o estudo será conduzido por dois anos. No período, para entender como adaptar o tratamento ao SUS, será analisado:

Percentual de perda de peso dos pacientes;

Evolução da qualidade de vida dos participantes;

Resultados dos exames clínicos;

Condições pós-operatórias;

Custos dos processos.

“O Brasil está sendo pioneiro na utilização desse medicamento no sistema público de saúde. Estamos estimulando estudos nessa tecnologia para que o país se aprimore, cada vez mais, da sua produção e oferta de forma segura”, disse o ministro Alexandre Padilha na cerimônia de lançamento do projeto.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2025, o SUS realizou 9,7 milhões de atendimentos relacionados à obesidade. Em comparação a 2022, a alta foi de 57%.