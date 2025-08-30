Ministério da Saúde lança unidades móveis para caminhoneiros

Programa pretende oferecer atendimento primário em locais estratégicos, como postos de combustíveis e áreas de descanso, onde há grande concentração de caminhoneiros

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ministério da Saúde apresentará as unidades de saúde voltadas para caminhoneiros, como parte do programa Agora Tem Especialistas



O Ministério da Saúde apresentará na próxima quinta-feira (4) o unidades de saúde voltadas para caminhoneiros, como parte do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa, que tem como objetivo diminuir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS), será divulgada pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS). Lançado no final de maio, o programa pretende oferecer atendimento primário em locais estratégicos, como postos de combustíveis e áreas de descanso, onde há grande concentração de caminhoneiros. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que essas unidades móveis estarão conectadas ao prontuário eletrônico do SUS, facilitando o acesso às informações de saúde.

A proposta de atendimento móvel se justifica pela realidade enfrentada por muitos caminhoneiros, que não possuem residência fixa e, consequentemente, têm dificuldades para acessar serviços de saúde. Além das unidades móveis, o programa também contará com unidades semifixas para atender essa população. Uma audiência pública promovida pela AgSUS irá abordar o modelo de atendimento e o processo de credenciamento de prestadores de serviço.

As unidades de saúde serão equipadas com materiais adequados e contarão com equipes assistenciais preparadas para atender as necessidades dos caminhoneiros. A audiência será realizada de forma virtual, através do Google Meet, e os interessados devem se inscrever e enviar suas perguntas até as 18h da quarta-feira, dia 3, pelo e-mail disponibilizado.

