Ministério da Saúde monitora sete casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças no Brasil

Governo brasileiro monitora pacientes do Rio de Janeiro e do Paraná; mais exames estão sendo feitos

jcomp - br.freepik.com Ainda não se sabe o que tem causado hepatite em crianças



O Ministério da Saúde informou nesta sexta, 6, que investiga sete casos suspeitos da hepatite infantil misteriosa no Brasil. Segundo a pasta, são três pacientes no Paraná e quatro no Rio de Janeiro, que ainda devem passar por mais exames antes de poderem ser confirmados. A doença foi detectada primeiramente em países europeus e não corresponde a nenhum dos cinco tipos de hepatite conhecidos, embora tenha características semelhantes, podendo causar icterícia (amarelo nos olhos), vômitos, febre, dor abdominal, mialgia e letargia, e caso se agrave, causar a necessidade de transplante de fígado e até a morte. Na América Latina, o governo da Argentina confirmou o primeiro caso na quinta, 5.

De acordo com o Ministério da Saúde, os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) monitoram junto aos núcleos de epidemiologia hospitalar da Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (RENAVEH) casos suspeitos da doença e alterações no cenário sanitário. “A pasta orienta aos profissionais de saúde e da Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública do Sistema Único de Saúde (VigiAR-SUS) que suspeitas sejam notificadas imediatamente”, afirmou, em nota enviada à Jovem Pan. Até o momento, cerca de 228 casos foram registrados no mundo, com quatro fatalidades – três na Indonésia e uma no Reino Unido, de acordo com a OMS.