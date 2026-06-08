Ministério da Saúde suspende vacina do Butantan contra dengue

Decisão foi tomada após duas mortes suspeitas ocorreram depois da imunização

O Ministério da Saúde decidiu suspender o uso da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan, conforme anunciado nesta segunda-feira (8).

A justificativa para a interrupção são três casos graves de hospitalizações após uso do imunizante. Duas pessoas morreram e uma terceira recebeu alta.

Uma mulher de 39 anos apresentou sintomas de dengue grave seis dias depois de tomar a vacina e teve que ser internada em UTI. Ela recebeu alta.

Uma outra mulher de 48 anos também desenvolveu sintomas graves, com comprometimento neurológico, após 19 dias da vacinação. Ela morreu. A segunda morte foi de um homem de 58 anos, que apresentou sintomas cinco dias após a aplicação, apresentando choque refratário.

Ainda não se pode concluir que os eventos foram causados pela vacina, segundo a pasta. A decisão foi anunciada em coletiva com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o diretor do Instituto Butantan.

Quem já tomou as vacinas continua imunizado e deve observar se apresenta os sintomas da doença nos próximos 21 dias após a imunização.

Vacina

O imunizante é o primeiro do mundo em dose única que previne contra a arbovirose, com tecnologia 100% nacional desenvolvida pelo Instituto Butantan.

O estudo é desenvolvido pelo Ministério da Saúde, pela Prefeitura de Botucatu, pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu e pelo Instituto Butantan.

A vacina Butantan-DV foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e protege contra os quatro sorotipos da doença (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).

O estudo clínico do imunizante Butantan-DV comprovou eficácia de 74% contra casos gerais de dengue, de mais de 91% contra casos graves e de 100% contra hospitalizações por dengue. Esse estudo foi realizado entre os anos de 2016 e 2024, com mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados brasileiros.

O primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo adota a tecnologia de vírus vivo atenuado e foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, a partir de uma parceria articulada pelo Ministério da Saúde com a empresa chinesa WuXi Vaccines.

Para o público de 10 a 14 anos, continua sendo ofertada a vacina internacional QDenga, de produção japonesa, com esquema de duas doses. Neste caso, a vacinação é feita exclusivamente em Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros.