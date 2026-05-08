Moderna anuncia desenvolvimento de vacina contra hantavírus e registra alta de 14% na bolsa

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna divulgou nesta sexta-feira (8) informações sobre pesquisas preliminares para o desenvolvimento de uma vacina contra o hantavírus, o que fez com que as ações da farmacêutica disparassem mais de 14% na Bolsa de Valores de Nova York.

O surto de hantavírus no cruzeiro “MV Hondius” – que, até o momento, já causou três mortes – alertou a comunidade internacional para o temor de uma possível emergência sanitária, apesar de os especialistas indicarem que, por enquanto, os riscos de propagação do vírus não são elevados.

Nessa situação, a Moderna anunciou que está desenvolvendo trabalhos pré-clínicos – iniciados ainda antes do surto ocorrido no navio – para investigar uma possível vacina contra esse vírus em conjunto com o Instituto de Pesquisa Médica em Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos.

Além disso, a farmacêutica também está colaborando com o Centro de Inovação em Vacinas da Faculdade de Medicina da Universidade da Coreia para uma possível imunização.

“Esses esforços estão em fase inicial e continuam, e refletem a responsabilidade da Moderna de desenvolver contramedidas contra doenças infecciosas emergentes”, destaca um comunicado emitido pela empresa e divulgado pela agência ‘Bloomberg’.

Após o anúncio, o preço das ações da Moderna subiu mais de 14% em um dia nos mercados de ações dos Estados Unidos, chegando a ser negociado a US$ 55,50 por ação.

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*via Estadão Conteúdo