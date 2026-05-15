Decisão derruba recurso da fabricante; venda, uso e fabricação de lotes terminados em 1 seguem proibidos por risco de contaminação

Reprodução / Redes Sociais Por unanimidade, Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta sexta-feira (15), manter a suspensão de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão sobre o recurso da fabricante, inicialmente prevista para quarta (13), foi definida em reunião da Diretoria Colegiada do órgão sanitário. O resultado da votação foi de forma unânime.

Participaram da reunião o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, o diretor Thiago Campos, a diretora Daniela Marreco e o diretor Daniel Pereira.

“A fabricação, a comercialização e o uso dos produtos continuam proibidos, e cabe a empresa comunicar imediatamente aos consumidores e comerciantes o seu plano de destinação de produtos que se encontram nos mercados”, disse Daniel Pereira.

A reunião era para ter acontecido na quarta-feira, mas foi adiada por Leandro Safatle, que confirmou o retorno do tema à pauta da diretoria colegiada.

No último dia 7, a agência determinou o recolhimento e a suspensão da fabricação e da venda de produtos da Ypê cujos lotes terminam com o número 1, englobando categorias de lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes.

A restrição original foi motivada por possível contaminação e pelo descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação, falhas identificadas durante uma inspeção sanitária conjunta com órgãos do estado e do município de São Paulo.

A Química Amparo, fabricante da Ypê, apresentou um recurso contra a decisão. O apelo garantiu efeito suspensivo automático à punição, o que liberou a comercialização temporária dos itens. Entretanto, com a decisão da Anvisa desta sexta, o recurso não vale mais.

Em nota, a Ypê informou que propôs a “Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos mesmos junto ao nosso consumidor e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível.”, e garantiu que “de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê até o momento, os produtos são seguros para o consumidor.”

E que a orientação neste momento é que os produtos “apenas que eles permaneçam guardados até que novos laudos de laboratórios independentes confirmem a ausência de contaminação.”